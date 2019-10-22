شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قرعة كأس مصر لكرة اليد للمراحل السنية المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام فى الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، قرعة بطولات كئوس المراحل السنية المختلفة لكرة اليد التي كان محددًا لها يوم 19 أكتوبر الجارى قبل أن يتم تأجيلها إلى اليوم.

ومن المقرر أن تقام القرعة على صعيد الرجال ومواليد 2000 / 2002، كأس مصر 2002 / 2003، ومواليد 2004/2005، وكأس مصر مواليد 2006.

كما تقام القرعة على صعيد السيدات والشابات مواليد 2000 / 2001، ومسابقة 2002 / 2003 ومرحلة 2004 / 2005، فضلاً على الناشئات مواليد 2006 .

كان سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات قد أكد إجراء مراسم القرعة فى مقر الأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضية باستاد القاهرة بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المنافسات.