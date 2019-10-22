شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواجه الرفاع البحرينى بالبطولة العربية لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض اليوم فريق الجزيرة أولى مبارياته بمنافسات البطولة العربية التى تقام بالمغرب، بمشاركة فريقى الجزيرة والاتحاد السكندرى من مصر .
وكانت البطولة قد انطلقت أمس بإقامة 3 مباريات بجانب حفل الافتتاح، حيث التقى الاتحاد السكندرى مع المنستيرى التونسى.
ومن المقرر أن يلتقى اليوم في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة كلاً من أهلى سداب العمانى، مع الريان القطرى، وأسطوالى الجزائرى مع خدمات البريج، وأهلى طرابلس مع نادى الكويت .
ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب المنستيرى التونسى والجيش الملكى المغربى والسودان الألبانى، بينما جاء الجزيرة فى المجموعة الثالثة بيروت وأهلى سداب العمانى والريان القطرى والجزيرة المصرى والرفاع البحرينى.
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