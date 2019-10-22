شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواجه الرفاع البحرينى بالبطولة العربية لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض اليوم فريق الجزيرة أولى مبارياته بمنافسات البطولة العربية التى تقام بالمغرب، بمشاركة فريقى الجزيرة والاتحاد السكندرى من مصر .

وكانت البطولة قد انطلقت أمس بإقامة 3 مباريات بجانب حفل الافتتاح، حيث التقى الاتحاد السكندرى مع المنستيرى التونسى.

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ومن المقرر أن يلتقى اليوم في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة كلاً من أهلى سداب العمانى، مع الريان القطرى، وأسطوالى الجزائرى مع خدمات البريج، وأهلى طرابلس مع نادى الكويت .

ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب المنستيرى التونسى والجيش الملكى المغربى والسودان الألبانى، بينما جاء الجزيرة فى المجموعة الثالثة بيروت وأهلى سداب العمانى والريان القطرى والجزيرة المصرى والرفاع البحرينى.