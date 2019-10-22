شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة فرانس فوتبول 2019 تتزين بتواجد إفريقي هو "الأبرز" والان مع التفاصيل

أعلنت مجلة فرانس فوتبول قائمة مكونة من 30 لاعباً، لإختيار أحدهم لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019. وشهدت القائمة تواجد خمسة لاعبين من قارة إفريقيا، هم: "الثنائي السنغالي ساديو ماني وكاليدو كوليبالي، المصري محمد صلاح، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، الجزائري رياض محرز". ويعد هذا الوجود هو الأبرز للقارة السمراء في الجائزة الأشهر على مستوى العالم. ويعود أقوى ظهور للنجوم الأفارقة في هذا الحفل عام 2007، عنما تواجد ستة لاعبين، هم: الإيفواريان ديديه دروجبا وكولو توريه، والماليان فريدريك كانوتيه ومامادو ديارا، والغاني مايكل إيسيان، والكاميروني صامويل إيتو، ولكن كانت القائمة تضم آنذاك 50 لاعباً.

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