شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي لا يحتمي بجمهوره.. ولكنه طالب بالعدالة والنظام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير إن أزمة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك «كادت أن تعصف ببطولة الدوري العام بالكامل»، داعيًا الجميع إلى عدم تكرار تلك الأزمة.

أضاف «شوبير»، في برنامجه على قناة «أون سبورت»، مساء الاثنين، أن «الأهلي لم يحتم في جمهوره» عندما قرر عدم استكمال بطولة الدوري قبل خوض مباراة القمة.

تابع: «مجلس إدارة الأهلي طالب بالعدالة والنظام واحترام الجداول، وهذا حق جميع الأندية، وهذا ما حدث من الدولة تجاه نادي الأهلي»، في إشارة إلى تأجيل مباراته أمام الجونة.

أردف: «اللغة والحوار والكلام يجب أن يكون بحساب، لأن الكلمة مثل الطلقة، والكلمة تسبب أزمات، وأتمنى أن تكون هذه الأزمة هي البوصلة التي تضبط مسابقة الدوري العام».

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وقال «شوبير»، في وقت سابق، إن مباراة الأهلي والجونة تأجلت لحين الانتهاء من بطولة كأس أفريقيا تحت 23 عامًا لدواع أمنية، بعد جلسة وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة الأهلي.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قرر، الثلاثاء، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، إلى أجل غير مسمى بناء على «تعليمات أمنية في هذا الشأن».

وقرر مجلس إدارة نادي الأهلي عدم استكمال بطولة الدوري العام قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك، مؤكدً في بيان، الخميس، «احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة التي كانت وراء تأجيلها».

وأعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الدوري العام، الأربعاء 23 أكتوبر، قبل إعلان أحمد شوبير تأجيلها لحين الانتهاء من بطولة كأس أفريقيا تحت 23 عامًا لـ«دواع أمنية»، على حد قوله.