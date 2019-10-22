شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تأجيل مباراة الأهلي والجونة لدواع أمنية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير تفاصيل لقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، على خلفية أزمة تأجيل مباراة القمة في الدوري العام.

وقال «شوبير»، في برنامجه على قناة «أون سبورت»، مساء الاثنين، إن اللقاء الذي جرى في منزل «الخطيب» أسفر عن تأجيل مباراة الأهلي أمام الجونة، التي كان مقرر إقامتها الأربعاء المقبل، لـ«دواع أمنية».

أضاف «شوبير» أن قرار تأجيل المباراة جاء بسبب «احتقان الأجواء وحالة الغضب»، مشيرًا إلى «سعة صدر الجانبين، فالأهلي احترم وبشدة زيارة الوزير، والأخير احترم وبشدة موقف مجلس إدارة الأهلي».

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تابع: «الوزير لا بد أن يرجع إلى اتحاد الكرة، وكان هناك اتصالات بالفعل خلال الجلسة، وتم تأجيل مباراة الجونة لحين انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، وبالتالي الأهلي لن يلعب أي مباراة قبل هذه البطولة».

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قرر، الثلاثاء، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، إلى أجل غير مسمى بناء على «تعليمات أمنية في هذا الشأن».

وقرر مجلس إدارة نادي الأهلي عدم استكمال بطولة الدوري العام قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك، مؤكدً في بيان، الخميس، «احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة التي كانت وراء تأجيلها».

وأعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الدوري العام، الأربعاء 23 أكتوبر، قبل إعلان أحمد شوبير تأجيلها لحين الانتهاء من بطولة كأس أفريقيا تحت 23 عامًا لـ«دواع أمنية»، على حد قوله.