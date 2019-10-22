نيمار وسواريز ومودريتش أبرز الغائبين عن مرشحي الكرة الذهبية

نيمار وسواريز ومودريتش أبرز الغائبين عن مرشحيالكرة الذهبية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن المرشحين الثلاثين للقب الكرة الذهبية 2019 التى تمنحها المجلة لأفضل لاعب في العالم من كل عام، والتى شهدت تواجد العديد من النجوم من ضمنهم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.



فى المقابل شهد الإعلان عن الجائزة غياب العديد من النجوم على رأسهم النجم الكرواتي لوكا مودريتش حامل لقب الجائزة، وهي للمرة الأولى يغيب حامل اللقب عن المرشحين الثلاثين.

ومن ضمن الغائبين أيضا نيمار داسيلفا (باريس سان جيرمان)، بول بوجبا (مانشستر يونايتد)، هاري كين (توتنهام)، لويس سواريز (برشلونة)، ماركو رويس (بوروسيا دورتموند)، نيجولو كانتي (تشيلسي).

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كذلك شهدت غياب كل من جوردي ألبا (برشلونة)، جوشوا كيمتش (بايرن ميونخ)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي)، آندي روبرتسون (ليفربول)، يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) وجيرارد بيكيه (برشلونة).

ويعد النجم الكرواتي لوكا مودريتش آخر المتوجين بالجائزة، عن العام الماضي 2018، متفوقًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة.

ومن المقرر أن يعلن عن الفائز بالجائزة، خلال حفل يتم تنظيمه على مسرح دو شاتليه، يوم 2 ديسمبر المقبل، على أن يتم الاستعانة بالنجم الإيفواردي دي دروجبا، لتقديم الحفل وإجراء حوارات صحفية للمجلة الفرنسية.