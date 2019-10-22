شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع اتحادي «فعّال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

شهدت الساعات الماضية تحركات اتحادية جادة يقودها عضو الشرف الاتحادي الفعال أسعد عبدالكريم الفريح، الذي التقى رئيس النادي أنمار الحائلي في مقر النادي. إذ أكدت مصادر "الخليج 365" من داخل البيت الاتحادي أن الاجتماع تركز حول الفريق الكروي الأول، والعمل على اختيار مدرب قدير يحل بديلا للمدرب المقال سييرا، والسعي لإعادة التوهج الفني للفريق الذي سيخوض استحقاقات محلية وعربية مهمة فيما تبقى من الموسم الحالي. وستتواصل الاجتماعات الاتحادية خلال الأيام القادمة من أجل تحقيق الاستقرار الفني للفريق وعودته بالصورة الفنية التي ينتظرها محبو العميد.

من جانب آخر، من المنتظر أن تشهد تشكيلة الفريق تغييرات فنية في كافة الخطوط بعودة الحارس غروهي، والمدافع داكوستا، والمهاجم بريجوفيتش. ويعد المدرب الوطني محمد العبدلي لوضع النهج الفني المناسب لمواجهة الوصل الإماراتي غدا (الأربعاء)، على ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويطمح العبدلي في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في مبارة الإياب بجدة.

وكانت بعثة الفريق الاتحادي وصلت دبي ظهر أمس برئاسة أنمار الحائلي، وأجرى النمور مرانا مساء أمس، ركز من خلاله المدرب على تطبيق بعض الجوانب الفنية والتكتيكية التي ينوي تنفيذها في لقاء الوصل.