شكرا لقرائتكم خبر عن كعكي لـ "الخليج 365" : غيابي بسبب وجودي في الرياض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)أكد نائب رئيس نادي الاتحاد أحمد كعكي أن غيابه عن حضور تدريبات الفريق الكروي الأول قبل مواجهة نادي الوحدة، كان بسبب وجوده في مدينة الرياض في ذلك اليوم بالتحديد، نافيا حضوره إحدى دورات الأحياء بمكة المكرمة.
وأوضح كعكي بأنه ومن باب الثقة اختار الظهور مع صحيفة "الخليج 365" في أول حوار رياضي للحديث عن مستجدات نادي الاتحاد، لافتاً إلى أنه لا يستطيع الرد أحياناً على جميع الاستفسارات الواردة نظراً لكثرتها وهو الأمر الذي يستدعي تأخره عن الرد مما يغيب التعليق على بعض المعلومات قبل نشرها.
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