شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يقود تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

عاود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي المهندس أحمد بن بكر الصائغ ونائبه عبدالصمد القرشي، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، بعد الراحة التي منحت للاعبين لمدة يومين عقب فراغهم من مواجهة التعاون، إذ قاد المدرب الوطني مازن بهكلي الحصة التدريبية التي بدأت بتمارين لياقية مكثفة ثم الجري لمسافات مختلفة وتدريبات الأحمال باستخدام المعدات الخاصة بذلك.

وقام اللاعبون بإجراء تدريبات تنافسية ركزت على سرعة الاستلام والتسليم والتمرير السريع، وفي ختام المران، قسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعتين، وأقام مناورة تكتيكية بينهما على نصف مساحة الملعب، حيث طبق من خلالها عددا من الجمل الفنية.

ومن المنتظر أن يصل المدرب السويسري كريستيان جروس ظهر اليوم بعد أن أنهت إدارة النادي إصدار التأشيرة الخاصة بدخوله للأراضي السعودية، وسيقود الحصة التدريبية اعتباراً من مساء اليوم، استعداداً للقاء الحزم الذي سيكون اللقاء الأول لكريستيان جروس.