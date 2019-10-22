شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا تنتظر «زعيمها» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم (الثلاثاء) نحو استاد جامعة الملك سعود بالرياض لدعم ومؤازرة الزعيم، الذي سيلاقي السد القطري عند تمام الساعة 7:15م في إياب دور نصف نهائي لدوري أبطال آسيا.

يدخل الهلال هذا اللقاء بفرص عدة للوصول للنهائي المرتقب، فالفوز أو التعادل بأي نتيجة يؤهل الزعيم، وكذلك الخسارة بأقل من 3 أهداف، وذلك بعد الفوز العريض الذي عاد به الزعيم من الأراضي القطرية وبرباعية مقابل هدف وحيد للسد. ويعتمد المدرب الهلالي رازفان لوسيسكو في أسلوب لعبه على طريقة 4 - 2 - 3 - 1، بوجود هداف الفريق والبطولة المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز في خط المقدمة ومن خلفه الثلاثي سالم الدوسري والإيطالي جيوفينكو والبيروفي أندريه كاريلو، كما يتميز الزعيم بوجود خط دفاع قوي بقيادة علي البليهي والكوري الجنوبي جانغ هيون سوو ومن خلفهم الحارس عبدالله المعيوف.

أما فريق السد فيدخل هذا اللقاء بحثاً عن نتيجة تاريخية تؤهله للنهائي الآسيوي، فالفوز بثلاثية نظيفة أو أكثر هي الوسيلة الوحيدة لتجاوز عقبة الهلال، ويعاني الفريق القطري من غياب مدافعه عبدالكريم حسن والذي تلقى البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب، ومهاجمه بغداد بونجاح بسبب الإيقاف.

مباراة إياب دور نصف النهائي في البطولة الآسيوية

الفريقان:

Advertisements

الهلال والسد

الملعب: استاد جامعة الملك سعود

بالرياض

التوقيت: 7:15م

درجة الحرارة: 31