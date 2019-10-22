شكرا لقرائتكم خبر عن نشوة «الأسد» تهدد مرمى السد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan99 ستكون شهية المهاجم الهلالي الفرنسي بافيتيمبي غوميز مفتوحة مساء اليوم (الثلاثاء) خلال مواجهة فريق السد ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ يتربع «الأسد» على صدارة الهدافين بتسعة أهداف، ولا زال المجال متاحاً له ليزيد غلته التهديفية إن نجح في زيارة شباك السد، لينفرد بشكل رسمي بصدارة ترتيب الهدافين دون أي منافس آخر، فهل يفعلها الفرنسي غوميز اليوم وينثر الفرح كما فعل ذلك خلال مواجهة الزعيم نظيره ضمك ضمن الجولة السابعة من مباريات دوري كأس الأمير

ستكون شهية المهاجم الهلالي الفرنسي بافيتيمبي غوميز مفتوحة مساء اليوم (الثلاثاء) خلال مواجهة فريق السد ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ يتربع «الأسد» على صدارة الهدافين بتسعة أهداف، ولا زال المجال متاحاً له ليزيد غلته التهديفية إن نجح في زيارة شباك السد، لينفرد بشكل رسمي بصدارة ترتيب الهدافين دون أي منافس آخر، فهل يفعلها الفرنسي غوميز اليوم وينثر الفرح كما فعل ذلك خلال مواجهة الزعيم نظيره ضمك ضمن الجولة السابعة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كذلك عندما زار شباك السد مرتين في مواجهة الذهاب؟.. ننتظر ذلك.

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