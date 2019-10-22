شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن سعد: الأزرق لا يرضى بغير الانتصارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكد عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز أن الزعيم قادر على تأكيد تفوقه على فريق السد القطري في مواجهة الإياب في دور الأربعة، والوصول لنهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، وحصد الكأس القارية، والتأهل للعالمية بإذن الله، مبديا ثقته في اللاعبين بتقديم العطاء الفني الرائع في مباراة اليوم والتأكيد أن الهلال لا يرضى بغير الانتصارات، مشيدا بالجهاز الفني والإداري للفريق الهلالي وحرصهما على تقديم الفريق بالصورة التي تليق بالكرة

أكد عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز أن الزعيم قادر على تأكيد تفوقه على فريق السد القطري في مواجهة الإياب في دور الأربعة، والوصول لنهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، وحصد الكأس القارية، والتأهل للعالمية بإذن الله، مبديا ثقته في اللاعبين بتقديم العطاء الفني الرائع في مباراة اليوم والتأكيد أن الهلال لا يرضى بغير الانتصارات، مشيدا بالجهاز الفني والإداري للفريق الهلالي وحرصهما على تقديم الفريق بالصورة التي تليق بالكرة السعودية على الصعيد القاري، مثنيا على العمل الاحترافي لإدارة النادي برئاسة فهد بن نافل وأعضاء مجلس إدارته، وبمشيئة الله تتواصل الانتصارات والأفراح الهلالية بتأهل الزعيم للنهائي الآسيوي، وحصد اللقب القاري والوصول لبطولة أندية العالم القادمة.

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