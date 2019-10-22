شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري يطمح في «الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يسعى النجم الهلالي هتان باهبري للوصول مع فريقه لنهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، من خلال تأكيد تفوق الزعيم على فريق السد القطري في مواجهة اليوم (الثلاثاء)، ضمن إياب دور نصف النهائي، ويطمح باهبري في المساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز والتأهل لنهائي البطولة الآسيوية، وحصد اللقب القاري، والوصول لبطولة أندية العالم القادمة.

ويحتفظ باهبري حتى الآن بالرقم القياسي للهدف الذي سجله في شباك العين الإماراتي عند الثانية 14، ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، كأسرع هدف في النسخة الحالية، وثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة الآسيوية.