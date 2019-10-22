شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزعيم تحفز الواكد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

حفزت جماهير الهلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر حارس فريقها محمد الواكد الذي من المتوقع أن يحمي مرمى الزعيم في مباراة فريقه أمام السد القطري، التي ستقام مساء اليوم ضمن إياب دور الأربعة من بطولة آسيا، وذلك لعدم جاهزية الحارس الأساسي عبدالله المعيوف، ووضعت الجماهير ثقتها الكبيرة بالواكد، لتعطيه مزيداً من الثقة والبعد عن الشحن النفسي.

يذكر أن الواكد لعب أساسياً في الجولتين السادسة والسابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقدم أداء جيداً رغم بعض الأخطاء التي اعتبرتها الجماهير متوقعة نظير فقدانه لحساسية الكرة بسبب عدم المشاركة مع الفريق في أي مباراة رسمية لأكثر من عام.