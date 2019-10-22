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جماهير الزعيم تحفز الواكد

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

حفزت جماهير الهلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر حارس فريقها محمد الواكد الذي من المتوقع أن يحمي مرمى الزعيم في مباراة فريقه أمام السد القطري، التي ستقام مساء اليوم ضمن إياب دور الأربعة من بطولة آسيا، وذلك لعدم جاهزية الحارس الأساسي عبدالله المعيوف، ووضعت الجماهير ثقتها الكبيرة بالواكد، لتعطيه مزيداً من الثقة والبعد عن الشحن النفسي.

يذكر أن الواكد لعب أساسياً في الجولتين السادسة والسابعة من دوري كأس الأمير للمحترفين، وقدم أداء جيداً رغم بعض الأخطاء التي اعتبرتها الجماهير متوقعة نظير فقدانه لحساسية الكرة بسبب عدم المشاركة مع الفريق في أي مباراة رسمية لأكثر من عام.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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