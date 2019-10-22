الإيقاف يطارد 6 هلاليين

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) طالبت جماهير الزعيم لاعبي الفريق المهددين بالإيقاف (في حال تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا) بالحذر في لقاء السد الذي سيقام مساء اليوم، ضمن إياب دور الأربعة من البطولة الآسيوية، وعدم ارتكاب الأخطاء التي قد تمنحهم بطاقات تمنعهم من المشاركة في المباراة القادمة، واللاعبون المهددون هم: علي البليهي، وغوميز، عبدالله عطيف، وسلمان الفرج، وناصر الدوسري، وهتان باهبري.

طالبت جماهير الزعيم لاعبي الفريق المهددين بالإيقاف (في حال تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا) بالحذر في لقاء السد الذي سيقام مساء اليوم، ضمن إياب دور الأربعة من البطولة الآسيوية، وعدم ارتكاب الأخطاء التي قد تمنحهم بطاقات تمنعهم من المشاركة في المباراة القادمة، واللاعبون المهددون هم: علي البليهي، وغوميز، عبدالله عطيف، وسلمان الفرج، وناصر الدوسري، وهتان باهبري.

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