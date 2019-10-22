شكرا لقرائتكم خبر عن التفوق هلالي في مواجهات الفريقين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 تقابل الهلال والسد تاريخياً في 13 مواجهة ما بين بطولات دوري أبطال آسيا، وكأس الكؤوس، وبطولات أندية أبطال الدوري، فاز الهلال في 8 مرات، أما السد فحقق الفوز مرتين فقط، فيما كان التعادل في 3 مواجهات، وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين لصالح الهلال في دور المجموعات عام 2014 وذلك عندما فاز الهلال بخماسية نظيفة. ويأمل جمهور الزعيم أن يواصل فريقهم اليوم سيطرته وهيمنته على المواجهات التي تجمعهما.

تقابل الهلال والسد تاريخياً في 13 مواجهة ما بين بطولات دوري أبطال آسيا، وكأس الكؤوس، وبطولات أندية أبطال الدوري، فاز الهلال في 8 مرات، أما السد فحقق الفوز مرتين فقط، فيما كان التعادل في 3 مواجهات، وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين لصالح الهلال في دور المجموعات عام 2014 وذلك عندما فاز الهلال بخماسية نظيفة. ويأمل جمهور الزعيم أن يواصل فريقهم اليوم سيطرته وهيمنته على المواجهات التي تجمعهما.

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