شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة فروسية دولية لإحياء «التوبريدة» في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) عقدت وكالة فرسان الجياد العربية «رابطة ملاك الخيل» شراكة دولية لإحياء ثقافة «التوبريدة» داخل المملكة العربية السعودية مع أكبر وأمهر فرسانها في المملكة المغربية. وفي لقاء مشترك بين رئيس وكالة فرسان الجياد العربية في السعودية الوليد الحسن وبين ممثلي فرق «التوبريدة» الفروسية تم وضع أساسيات اتفاق التعاون بين الجانبين، بحضور رئيس التعاونية الفلاحية بالعيون بالصقية الحمراء الحاج عمر بن تغروط، والفارس حسن بوتغروط، والحاج بلقاسم بن عودة بني درارة، الذي تم الاتفاق معه أيضاً على عقد شراكة مماثلة وسيتم عقد زيارات متبادلة مع الأخير لوضع أسس هذه الشراكة وتوقيع الاتفاقية. وأكد جميع الحضور على ضرورة التواصل الفروسي والحضاري وتعريف المجتمعات على هذه الثقافات والاهتمام بحفظ الموروث الشعبي النافع.

عقدت وكالة فرسان الجياد العربية «رابطة ملاك الخيل» شراكة دولية لإحياء ثقافة «التوبريدة» داخل المملكة العربية السعودية مع أكبر وأمهر فرسانها في المملكة المغربية. وفي لقاء مشترك بين رئيس وكالة فرسان الجياد العربية في السعودية الوليد الحسن وبين ممثلي فرق «التوبريدة» الفروسية تم وضع أساسيات اتفاق التعاون بين الجانبين، بحضور رئيس التعاونية الفلاحية بالعيون بالصقية الحمراء الحاج عمر بن تغروط، والفارس حسن بوتغروط، والحاج بلقاسم بن عودة بني درارة، الذي تم الاتفاق معه أيضاً على عقد شراكة مماثلة وسيتم عقد زيارات متبادلة مع الأخير لوضع أسس هذه الشراكة وتوقيع الاتفاقية. وأكد جميع الحضور على ضرورة التواصل الفروسي والحضاري وتعريف المجتمعات على هذه الثقافات والاهتمام بحفظ الموروث الشعبي النافع.

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