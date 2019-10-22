شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر المبارزة جاهز لـ«الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بانكوك)

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة، في بطولة آسيا للمبارزة تحت 23 سنة، التي ستنطلق بعد غد الأربعاء في العاصمة التايلندية بانكوك، وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، وستخضع المنتخبات غدا إلى فحص أدوات المبارزة، إضافة إلى عقد الاجتماع الفني للبطولة، وكانت بعثة المنتخب السعودي التي يترأسها المهندس عامر المبيض نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، قد وصلت أمس (الاثنين) إلى العاصمة التايلندية بانكوك، للمشاركة في البطولة. هذا وتضم البعثة خمسة لاعبين هم: جواد الداوود، فيصل عابد، أحمد آل حسين، عمر العكاس (سلاح الابيه)، وأحمد القديحي (سلاح السابر)، ويشرف المدربان محمد فؤاد وفؤاد الناصري على المنتخب السعودي في البطولة وفريد الدحيم إداري.

وكان الأخضر السعودي قد أنهى معسكره الإعدادي الذي أقيم لمدة 10 أيام في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر استعدادا للبطولة الآسيوية.