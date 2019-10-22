شكرا لقرائتكم خبر عن الحماد لـ«الخليج 365»: الجابر خسَّرنا الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حاوره: عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

امتدح النجم السابق لنادي الهلال والمنتخب الوطني سعود الحماد العمل الكبير الذي تقوم به إدارة نادي الهلال بقيادة فهد بن نافل، من خلال النجاح الإداري والاستثماري الواضح، إضافة إلى النجاح على الصعيد الفني بتواجد المدرب رازفان.

وقلَّب الحماد أوراق الرياضة السعودية عامة ونادي الهلال بشكل خاص، عبر حوار أجرته معه "الخليج 365"، جاء على النحو التالي:

بطاقتك الشخصية؟

سعود عبدالله الحماد، بكالوريوس في الرياضة، مشرف تربوي ورياضي «متقاعد»، لاعب دولي سابق وأكاديمي وناقد رياضي.

أين أنت من ناديك الهلال؟

الهلال.. موجود في قلبي ويسكن فؤادي، وقريب من مسيِّري الكيان، لكن بدون مهمة رسمية والزعيم غني برجاله القادرين على خدمته لمواصلة سيطرة نادينا على البطولات والصعود المستمر لمنصات التتويج.

كيف كانت الرياضة سابقاً؟

الرياضة السعودية بخير سابقاً وحالياً، لما تلقاه من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة وتم تحقيق بعض الإنجازات المختلفة بسبب تواجد تخطيط سليم وقيادة رياضية قوية متمكنة في البداية، متمثلة في الأمير فيصل بن فهد رحمه الله، واستمرت حتى جاء عهد المستشار تركي آل الشيخ، وبعده الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وشاهدنا حراكاً رياضياً غير مسبوق ومرحلة جديدة لرياضتنا والتي أتمنى أن يُستفاد خلالها من الكوادر الرياضية المتخصصة في المجال الرياضي وتطويرها وإلحاقها بدورات تدريبية متقدمة لأجل اكتساب خبرات جديدة، ومن أجل أن نعود إلى الواجهة مجدداً، خصوصاً على المستوى القاري عبر فرقنا ومنتخباتنا الوطنية.

لماذا كانت بداية الهلال هذا الموسم جيدة ومختلفة عن المواسم الماضية؟

أختلف معك، بدايات الهلال دائماً جيدة مع كل بداية موسم والسبب الاستقرار الإداري والفني وخاصة هذا الموسم الذي يشهد انطلاقة قوية للزعيم محلياً وقارياً.

ما تقييمك لما يقدمه المدرب رازفان مع الهلال خلال المباريات الماضية؟

المدرب يقدم عملاً جيداً وقريب من اللاعبين ويجيد قراءة الفرق المنافسة ووضع التكتيك المناسب ونتائج الفريق تدل على ذلك.

الأندية الكبيرة عندما تتغير إداراتها يكون الاستقرار فيها شبه معدوم إلا نادي الهلال مهما اختلفت إداراته يبقى مستقراً.. ما سبب ذلك؟

توفيق الله أولاً، كما أن رجال الهلال وأعضاء شرفه لهم دور كبير في استقراره وتذليل المعوقات التي تواجهه وهذا يعتبر من أسرار الزعامة واستمرار البطولات.

في السابق كان أداء منتخبنا الأول أفضل من الحالي رغم أن الإمكانيات أفضل.. لماذا؟

كثرة عدد اللاعبين الأجانب في فرقنا أحد الأسباب الرئيسية وغياب الاحتراف الخارجي لنجومنا مثل بعض الدول التي تقدمت علينا كروياً.

ما رأيك بوجود 7 لاعبين محترفين في كل فريق؟

رأيي طرحته عدة مرات أن العدد المناسب 5 لاعبين بشرط أن يكون الأساسيون داخل الملعب 4 ولاعب واحد احتياط.

كيف يحافظ الهلال على استمراره متصدراً للدوري حتى نهايته؟

ألا يفرط في نقاط المواجهات المقبلة ويحترم الفرق المنافسة، مهما كان ترتيبها في الدوري وألا يخسر ركائزه الأساسية بسبب الإصابات إضافة إلى حاجته للدعم الكبير من محبيه.

الهلال في العام الماضي كان متصدراً الدوري وبفارق 9 نقاط ومع ذلك خسره، ما أهم النقاط التي أفقدت الهلال الدوري؟

النقاط مع فرق أندية الوسط والمؤخرة كان لها دور كبير في خسارة الدوري ورحيل رئيس الهلال سامي الجابر ومدربه خيسوس.

بعد الفوز الكبير للهلال في مباراة الذهاب أمام السد في دور الأربعة ذهبت أغلب الترشيحات إلى أن تأهل الهلال أصبح مسألة وقت.. ما رأيك بذلك؟

صحيح أن النتيجة في الذهاب كبيرة ومطمئنة لكن لا يوجد شيء مستحيل في عالم الكرة فإن لم يحترم فريق الهلال فريق السد في مواجهة الإياب فسوف يدفع الثمن غالياً.

في حال تأهل الهلال إلى نهائي آسيا كيف يستطيع الهلال الفوز بكأس آسيا؟

أن يكون هناك عمل واستعداد أكبر ودعم كبير من القيادة الرياضية واتحاد القدم لممثل الوطن وتسهيل استعداده لحسم اللقب.

الهلال خلال السنوات الخمس الماضية لعب نهائي آسيا مرتين وخسره، هل هذا سيكون محبطاً للهلاليين بتحقيق آسيا أم ماذا؟

جميعنا نتفاءل الخير، ومن خلال النسخ الماضية البطولات سلبت من الزعيم وذلك الأمر لا يخفى على الجميع.

برأيك من هو اللاعب السعودي الأول في الوقت الحالي؟

الدولي وقائد الهلال سلمان الفرج.

لو طلبت منك تحديد أفضل 3 لاعبين أجانب في الدوري؟

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كاريلو- جوليانو – دجانيني.

كيف ترى العمل الذي تقدمه إدارة الهلال برئاسة ابن نافل؟

عمل مميز وتخطيط جيد وخاصة في مجال الاستثمار.

ما تقييمك للجان الاتحاد السعودي هذا الموسم؟

ما زال الحكم مبكراً وأتمنى لهم التوفيق وتلافي سلبيات المواسم الماضية.

أنت تقيم ملتقى للاعبي الهلال القدامى في منتجعك الخاص ما الهدف منه؟

تقصد في ضيافتي وحقق أهدافه واستمراره أكثر من 5 سنوات يدل على نجاحه وأتشرف باستضافته بالمجان، وأعتبره رد جميل مني للهلال وجميع رجاله الذين خدموه إداريين ولاعبين ومدربين ويتم الصرف عليه من قبل النادي والمسؤولية الاجتماعية وتشرف عليه لجنة مرشحة.

لماذا لم يستمر احتراف اللاعبين السعوديين في الخارج الذي كانت تشرف عليه هيئة الرياضة؟

لعدم نجاحه وممكن هناك أسباب تخفى علينا لكن الاحتراف الخارجي مطلب ولدينا لاعبون يستحقون وليس شرطاً أن يكون في أكبر الدوريات، اللاعب السعودي بحاجة إلى تطوير الفكر الاحترافي عنده.

بعض لاعبي الهلال القدامى الذين خدموا النادي يمرون بظروف مادية حرجة، هل هذا يصل إلى إدارة الهلال؟

إدارات الهلال السابقة والحالية والمسؤولية الاجتماعية بالنادي تتابع حالاتهم وظروفهم وتدعمهم.

هناك بعض الإعلاميين في بعض البرامج همه الأول هو الإسقاط على نادي الهلال إما بالتشكيك أو بالتقليل من مكانته كبطل.. ردك على هؤلاء؟

الحمد لله أنهم قلة والهلال تتحدث عنه إنجازاته كونه زعيم القارة، والهلال لا يحتاج لمثل هؤلاء.. وما زلنا للأسف بحاجة إلى بيئة إعلامية رياضية أفضل.

هل آسيا أصبحت صعبة على الهلال (فقط) كما يردد البعض؟

آسيا ليست صعبة على فرقنا السعودية قياساً بالمستويات التي شاهدناها، لكن الهلال هو الأقرب دائماً وخلال 5 نسخ سابقة وصل مرتين وإن شاء الله نسخة 2019 سعودية هلالية.

رغم وجود تقنية الفار والحكم الأجنبي إلا أن أخطاء الحكام مستمرة العام الماضي وهذا العام، ما سبب ذلك؟

صحيح لكن هذا الموسم أقل وقد يكون السبب من يعمل على تقنية الفار أو بسبب تقني.

نحن نعرف أن أخطاء الحكام في كرة القدم جزء من اللعبة، هل أضر ذلك بالهلال العام الماضي ليتخلى عن لقب الدوري؟

رغم الأخطاء من بعض الحكام إلا أن الهلال فرط في بعض النقاط والمبررات الكثيرة أضرت الفريق.

هل أنت مع عودة الحكم المحلي؟

نعم لكن ليس في المواجهات التنافسية حتى يطور نفسه ويستفيد من أبرز الحكام الأجانب الذين قادوا مباريات الدوري للمحترفين.

حدد 3 مدربين في الدوري السعودي لهم دور كبير في تطور فريقهم الفني.

مدرب الفيصلي شاموسكا

مدرب الوحدة كارينيو

مدرب الحزم دانييل

البعض يقول إن نجوم الهلال في الألعاب المختلفة لا يحظون باهتمام كبير بعد اعتزالهم عكس لاعبي كرة القدم، رأيك في هذا الكلام؟

هذا غير صحيح الاهتمام يشمل جميع من خدم الهلال وأشعر إدارة الهلال والمسؤولية الاجتماعية بظروفه هذا حسب ما بلغني الزميل سعود السبيعي المشرف على المسؤولية الاجتماعية.

في ختام هذا الحوار لديك 3 رسائل (شكر) لمن توجهها؟

شكراً لله ثم لقيادتنا الرشيدة على نعمة الأمن والأمان.

شكراً لجنودنا البواسل حماة الوطن.

شكراً لمن حمل الأمانة في عمله وخدم هذا البلد المبارك بما يعود بالنفع والتطور وعدم مخالفة أنظمته وتوجيهات قيادته.