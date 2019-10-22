شكرا لقرائتكم خبر عن درس الغرافة يؤرق الهلاليين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

رغم أن الظروف التي تميل وبشكل كبير لخطف فريق الهلال بطاقة التأهل من أمام السد القطري اليوم، عطفاً على ما انتهت عليه نتيجة مباراة الذهاب 4/‏‏1، التي تفوق من خلالها الزعيم بنتيجة رائعة، إلا أن المتابعين يحذرون الهلال من التساهل في اللقاء، خصوصا أن كرة القدم ليس فيها مستحيل، وأعادوا للأذهان مباراة الهلال والغرافة عام 2010، وتحديداً في الأدوار الإقصائية في دور 16، حينما كسب الهلال لقاء الذهاب في الرياض بثلاثية نظيفة، ليدخل لقاء الإياب دون اهتمام واحترامٍ للخصم نظير النتيجة الكبيرة التي حققها في مواجهة الذهاب، والتي من خلالها استطاع الغرافة أن ينهي المباراة بثلاثية نظيفة، قبل أن يحتكم الفريقان للأشواط الإضافية، وكاد الزعيم يخرج من هذا الدور قبل أن ينقذ الثنائي عيسى المحياني وياسر القحطاني فريقهما بتسجيل هدفين في آخر دقيقتين من الأشواط الإضافية لينتهي اللقاء بنتيجة 2/‏‏‏4 لصالح الغرافة، واستطاع الهلال التأهل بمجموع نتيجة المباراتين.