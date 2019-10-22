شكرا لقرائتكم خبر عن الدعيع والخالد: احترام الخصم سيقود الزعيم للنهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

اعتبر حارس الهلال السابق عبدالله الدعيع أن مباراة الهلال التي ستقام مساء اليوم أمام السد ضمن إياب دور الأربعة من بطولة آسيا، تشكل منعطفاً خطيراً، ولذلك إذا أراد الهلال التأهل فإنه يجب عليه أن يعرف بأن كرة القدم ليس فيها مستحيل، وأن يحشدوا قوتهم بالكامل طوال المباراة، وعدم التراخي والاعتماد على نتيجة الذهاب، وضرورة اللعب بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم، وعدم الالتفات إلى الترشيحات التي سبقت اللقاء، والعمل على تسجيل هدف في وقتٍ مبكر للقضاء على آمال السد.

فيما يرى المدرب الوطني عبدالعزيز الخالد بأنه يجب على الهلاليين ضمن البطولة الآسيوية، واللعب بحذر واحترام الخصم، والتركيز طوال شوطي المباراة، والسعي لإنهاء الشوط الأول على الأقل بالتعادل أو تسجيل هدف، وضرورة نسيان نتيجة الذهاب، واللعب بشكل فني متوازن خلال مجريات المباراة.