شكرا لقرائتكم خبر عن تقي يضبط القمة الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) يضبط الحكم الدولي السنغافوري محمد تقي الجعفري قمة الإياب الآسيوية بين فريقي الهلال السعودي والسد القطري مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2019. يضبط الحكم الدولي السنغافوري محمد تقي الجعفري قمة الإياب الآسيوية بين فريقي الهلال السعودي والسد القطري مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2019. ويعاون الحكم السنغافوري كل من وريو نيو كومنيت مساعداً أول، وعبدالحنان بن عبدالحسين مساعداً ثانياً، والعراقي أمير داوود حكماً رابعاً، وعلي صباح من العراق حكماً إضافياً أول، ومهند قاسم من العراق حكماً إضافياً ثانياً وسيكون مراقب المباراة توكاريف جيميل من قيرغيزستان.



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