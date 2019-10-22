شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : سنحترم قرار تأجيل مباراة الأهلي والجونة فى هذه الحالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لوتم تاجيل مباراة الأهلى والجونة المقرر لها غدا الأربعاء فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لأسباب أمنية سيحترم القرار.
أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" نحترم الدولة ونحترم قرارات الأمن وإذا تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة لأسباب أمنية سنحترم القرار لأن الزمالك ليس طرفًا في هذا الأمر".
تابع رئيس الزمالك : " يا زملكاوية بلاش نحفل على حد، أنا عايز أكسب الأهلي في الملعب مش في التحفيل، التحفيل ولا بيجي منكم ولا من الأهلاوية بيجي من ناحية تانية".
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