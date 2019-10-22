شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرسل خطابا من 16 صفحة للكاف لشرح أسباب رفض اللعب فى قطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه سيرسل خطابا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" غدا يشرح فيه الظروف التى تمنعه من لعب السوبر الأفريقى فى قطر.
أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" سنرسل غدًا خطاب من 16 صفحة للكاف نشرح فيه الظروف السياسية والأمنية التي تمنع خوضنا اللقاء في قطر".
وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان بينما فاز الترجى ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى.
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