شكرا لقرائتكم المنتخب العسكري يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة قطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض المنتخب العسكري لكرة القدم اليوم الثلاثاء مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة نظيره القطري بدور الثمانية لبطولة كأس العالم العسكرية والمقرر لها التاسعة صباح غدا الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وكان البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفني للمنتخب العسكري قد منح لاعبيه راحة من المران امس الاثنين خوفا من تعرض اللاعبين للاجهاد بعد أداء ثلاثة مباريات في ستة أيام

واستغل اللاعبين فترة الراحة للخروج في جولة بمدينة وهان الصينية .

وحقق المنتخب العسكري فوزا هاما علي نظيره الكندي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح الأحد الماضي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم العسكرية المقامة في الصين في الفترة من ١٦ وحتي ٢٩ من اكتوبر الجاري

تأهل المنتخب العسكري لدور الثمانية بالبطولة كثاني مجموعته بعدما رفع رصيده للنقطة الرابعة ، وذلك بعد فوز المنتخب العماني علي نظيره اليوناني بخمسة أهداف مقابل هدفين

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وسجل أهداف المنتخب العسكري في شباك كندا أحمد سمير هدفين وأبو المجد بوشا هدف .

وكان المنتخب العسكري قد تعادل سلبيا في مباراته الافتتاحية مع اليونان ثم خسر في الجولة الثانية من عمان بهدف دون رد ثم عاد ليفوز علي كندا بثلاثية دون رد

وتألق محمد بسام حارس مرمي المنتخب العسكري في مباراة كندا وتصدي لأربعة أهداف محققة .

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.