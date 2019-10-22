شكرا لقرائتكم تعرف على تفاصيل منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني بثوبه الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق في الثالثة من عصر اليوم ، الثلاثاء منافسات المجموعة الثالثة "الإسكندرية وبحرى" بدوري القسم الثاني بثوبه الجديد ، بست مواجهات من العيار الثقيل في ظل المنافسة الشرسة على الصعود للأضواء حيث يلتقى بلدية المحلة مع دمنهور ، وأبو قير للاسمدة مع الرجاء ، ومالية كفر الزيات مع غزل المحلة ، وبيلا مع فاركو ، والأوليمبى مع دكرنس ، والحمام مع المنصورة ، بالإضافة للقاء بتروجت وجمهورية شبين من المجموعة الثانية الذى تأجل من امس إلى اليوم

فعلى ملعبه يستضيف بلدية المحلة بقيادة كرم جابر نظيره دمنهور الذى يقوده أحمد سارى فى قمة المجموعة فى ظل تقارب المستوى الفنى بين الفريقين ، أبناء البلدية أعدوا العدة للمنافسة على الصعود بالتعاقد مع أكثر من صفقة مميزة ، فى المقابل يسعى أبناء البحيرة للظهور بشكل جيد بالرغم من تأخر مستحقات اللاعبين وعدم وجود السيولة المالية الكافية للصرف على الفريق خلال الموسم الحالي .

و يستضيف أبو قير للأسمدة بقيادة علاء نوح ، منافسه الرجاء المطروحى الذى يقوده هانى العقبى فى لقاء قوى وصعب بالنسبة للطرفين ، فأصحاب الأرض نجحوا فى التعاقد مع العديد من الصفقات السوبر بالإضافة لوجود قيادة فنية ناجحة استطاعت وضع بصمة مع كافة الفرق التى قادتها فى المواسم الماضية ، فى المقابل يسعى أبناء مطروح للعودة من جديد لدورى الأضواء وقد أثبتوا خلال المباريات الودية التى خاضوها خلال فترة الإعداد أن هانى العقبى نجح فى تجهيز فريق قوى .

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و يلتقى مالية كفر الزيات مع غزل المحلة المعدل بقيادة خالد عيد الذى تعاقد مع اكثر من 15 لاعبا لعودة الفلاحين لدورى الأضواء من جديد ولكنه يخشى اليوم من مفاجأت المالية الصاعد للمظاليم بعد سنوات فى القسم الثالث.

وفى الإسكندرية وعلى ملعب عز الدين يعقوب يلتقى الأوليمبى بقيادة أحمد الكأس مع دكرنس بقيادة أيمن الجمل الذى تعاقد مع عدد كبير من عناصر الخبرة لبقاء الفريق بدورى القسم الثانى بعد صعود من القسم الثالث للثانى فى الموسم الماضى، بينما الاسكندرانية يبحثون عن العودة للاضواء واستعادة امجاد الماضى

كما يواجه بيلا بقيادة ياسر رضوان مع فاركو الذى يقوده شيخ المدربين بالقسم الثانى الدكتور أحمد عاشور فى مباراة متكافئة رغم فارق الامكانيات لصالح فاركو .

وتختتم مباريات الأسبوع بمواجهة الحمام الذى يقوده فنيا أحمد فكرى الصغير فى التجربة الأولى له كمديرا فنيا فى القسم الثانى مع المنصورة صاحب الباع الكبير فى الكرة المصرية والباحث عن العودة للممتاز