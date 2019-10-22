شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : لو عرفت أن وجودي هيضر الزمالك همشي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لو عرف وجوده سيتسبب فى ضرر للنادى الأبيض سيرحل.
أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الزمالك مش طرف في أزمة ماتش الأهلي والجونة، المهم أنا مش هتضر، ومن غير تفاصيل، أنا بحافظ على حقوق النادي، ولو عرفت أن وجودي هيضر الزمالك همشي".
تابع رئيس الزمالك : " يا زملكاوية بلاش نحفل على حد، أنا عايز أكسب الأهلي في الملعب مش في التحفيل، التحفيل ولا بيجي منكم ولا من الأهلاوية بيجي من ناحية تانية".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : لو عرفت أن وجودي هيضر الزمالك همشي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.