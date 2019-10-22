شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : لو عرفت أن وجودي هيضر الزمالك همشي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لو عرف وجوده سيتسبب فى ضرر للنادى الأبيض سيرحل.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الزمالك مش طرف في أزمة ماتش الأهلي والجونة، المهم أنا مش هتضر، ومن غير تفاصيل، أنا بحافظ على حقوق النادي، ولو عرفت أن وجودي هيضر الزمالك همشي".

تابع رئيس الزمالك : " يا زملكاوية بلاش نحفل على حد، أنا عايز أكسب الأهلي في الملعب مش في التحفيل، التحفيل ولا بيجي منكم ولا من الأهلاوية بيجي من ناحية تانية".