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شكرا لقرائتكم السيطرة على حريق فى قصر الرياضة بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشب حريق هائل فى قصر الرياضة بمنطقة المنزه بقلب العاصمة التونسية، وذلك مساء أمس الإثنين.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر أمنية أن الحريق اندلع في الطابق السفلي بالمبنى الذي كان مقرا لعمليات إعادة الفرز وتجميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية، فإن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد النيرات بواسطة عمليات الإطفاء ومنع امتداد النيران للمنطقة المحيطة.
وقال خالد الحيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية بأن المعاينات الأولية تشير إلى أن النيران نشبت بأحد مخازن المعدات الرياضية،وهو مخزن يقع أسفل المدرجات، دون تسجيل خسائر في الأرواح.
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