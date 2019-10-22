شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : اعتذر لجمهور الزمالك مباراة جينيراسيون بحضور 5 آلاف مشجع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لجمهور الفريق الأبيض بشأن العدد المسموح به لحضور مباراة جينيراسيون فوت السنغالى المقرر لها الخميس المقبل. قال مرتضى منصور فى تصر يحات لبرنامج الزمالك اليوم :" باعتذر لجماهير الزمالك، مباراة جينيراسيون بحضور 5 آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية". ويواجه الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل فى إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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