شكرا لقرائتكم أمير عزمي : الأهلي تعجل في بيانه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب المساعد بالزمالك السابق، أن الأهلي تعجل في بيانه.
وقال أمير خلال تصريحات تلفزيونية : "الأهلي تعجل في بيانه، لا يجب أن تقول اذا لم تلعب مباراة لن تشارك مطلقا"
وأكمل: "يجب أن نتعلم من الماضي، ولا تعود للوم الأندية الإفريقية اذا فعلت ذلك".
وتابع: "وضع المقاولون منافس للزمالك ليس صحيحا، ففريق اسوان ظروفه المادية غير جيدة، كما حجز تذاكر طيران، من سيحاسبه على ذلك".
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