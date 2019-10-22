شكرا لقرائتكم أمير عزمي: أوباما البديل الأنسب لعبد الله السعيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بالزمالك، أن يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض، هو البديل الأنسب لعبد الله السعيد لاعب بيراميدز، ومعه محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي.

وقال في تصريحات تلفزيونية ، ان اوباما يحتاج معرفة عيوبه ومحاولة إصلاحها مضيفا أن أوباما لاعب مهم ويفيد الفريق في أي لقاء، وعندما يركز في الكرة يحدث الفارق مع الزمالك، مشيرا الى انه نجح في تثبيت نفسه بالتشكيل الاساسي للفريق.

وأفاد ان اوباما لعب الموسم الماضي 51 مباراة تقريبا مع الزمالك ولم يسبق أن لعب هذا العدد من المباريات.