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شيفيلد ينتزع فوزا مستحقا وينهي سلسلة بلا هزيمة لأرسنال

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اسماء السيد - قاد هدف ليس موسيه في الشوط الأول فريقه شيفيلد يونايتد للفوز 1-صفر على أرسنال باستاد برامول لين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ليضع حدا لسلسلة بلا هزيمة في ثماني مباريات للفريق الضيف.

ولم يخسر فريق المدرب أوناي إيمري بكل المسابقات منذ هزيمته 3-1 أمام يوم 24 أغسطس آب وفرط في فرصة التقدم للمركز الثالث إذ انتزع صاحب الأرض فوزا مستحقا.

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ووضع موسيه الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 30 بعدما أهدر نيكولا بيبي فرصة بشكل غريب لمنح أرسنال التقدم في وقت مبكر.

وتركت النتيجة أرسنال في المركز الخامس برصيد 15 نقطة متأخرا بنقطتين عن ليستر سيتي وتشيلسي فيما تقدم شيفيلد للمركز التاسع وله 12 نقطة.

ملخص المباراة:

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