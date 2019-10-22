ميتشو يتقدم في تصنيف مدربي العالم وتراجع فايلر

استطاع الصربى ميتشو المدير الفني لنادى الزمالك اليوم من تحقيق قفزة كبيرة ضمن تصنيف مدربي العالم الصادر، حيث استطاع ميتشو من الارتقاء 16 مركزاً في التصنيف ليحتل المركز الـ 181 بدلاً من المركز الـ 197 الذي احتله في تصنيف الشهر الماضي، جاء ذلك بحسب موقع “clubworldranking” العالمى.

وقد حقق ميتشو الفوز مع الزمالك بعدة مباريات منها الفوز على المقاولون العرب بنتيجة (2 – 1) بالمباراة التي جمعتهما بملعب “السلام” يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

أما عن فايلر المدير الفني للنادي الأهلي فقد تراجع مركزاً واحداً، واحتل المركز الـ 625، بينما استطاع ارنستو فالفيردى المدير الفني لنادى برشلونة الأسباني بالحفاظ على صدارة التصنيف.