مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة أسوان وإنبى على ستاد أسوان ومباراة وادى دجلة ومصر المقاصة على ستاد بتروسبورت .

تقام مباراة أسوان وانبى فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد أسوان فى مواجهة صعبة للفريقين الذي يقبعان فى قاع جدول الدوري يدخلها النادييان بمعنويات منخفضة حيث خسر أسوان من الأهلى بخماسية مقابل هدف فى أخر ظهور له بالمسابقة بعد تأجيل مباراته مع المقاولون العرب فى الجولة الرابعة فيما خسر إنبى من الانتاج الحربى بهدف دون رد .

ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات لم يفز وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل أنبى المركز الاخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف .

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بإستغلال أقامة المباراة على ملعبهم لحصد النقاط الثلاث والهروب من مراكز القاع قبل الدخول فى حسبة برما على الجانب الاخر ستكون مباراة الليلة هى الظهور الأول لحلمى طولان مديراً فنياً لانبى بعد توليه المسئولية خلفاً لعلى ماهر الذى اعتذار عن الاستمرار فى منصبه بعد الخسارة من الانتاج .

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تقام مباراة وادى دجلة ومصر المقاصة فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها دجلة بعد التعادل مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية بينما حقق الفريق الفيومى فوزاً على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة .

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد نقطتين بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 5 اهداف فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهما .

ويسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة للهروب من دوامة النتائج المتراجعة لفريقه منذ بداية المسابقة بحثا عن تحقيق أول فوز فى المسابقة لاسيما أن المباراة تقام على ملعبه ، على الجانب الأخر طالب الجهاز الفنى للمقاصة لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة ضمن خطة الصعود للمربع الذهبى.

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.