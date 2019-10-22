شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل تجميد الدوري المصري حتى 25 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تجميد مباريات الدوري المصري بالكامل للخروج من أزمة مباراة الأهلي والجونة والتي كان مقررا لها يوم الاربعاء.

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