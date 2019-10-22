شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا فى قائمة وادى دجلة استعدادًا لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لوادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونيس، قائمة فريقه لمواجهة مصر في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة والنصف غدًا باستاد بتروسبروت في الأسبوع الخامس بالدوري.

وضمت قائمة دجلة كلاً من: محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدي، محمد هلال، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطي، بسام وليد، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، بوزاس فاسيلوس، إبراهيم عايش، رافيق كابو، أحمد بيكهام، محمد رضا.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول الدورى، برصيد نقطتين، فيما يحتل المقاصة المركز الثامن برصيد 6 نقاط.