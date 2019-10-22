شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الترسانة لحسم مصير علاء ميهوب مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد اجتماعا طارئا فى الوقت الحالى من اجل اتخاذ موقف سريع تجاه المدير الفنى للفريق بقيادة علاء ميهوب. كان الفريق قد خسر امس أولى مبارياته بدورى القسم الثانى أمام منتخب السويس بهدفين مقابل للاشئ مع ظهور الفريق بشكل سئ طوال التسعين دقيقة. Advertisements ورغم وجود حالة من الغضب العارم من جماهير النادى وعدد من أعضاء مجلس الإدارة تجاه علاء ميهوب، إلا ان هناك اتجاها قويا لدى رئيس مجلس الإدارة بمنح مدرب الأهلى الأسبق فرصة أخيرة فى اللقاء المقبل امام النجوم فى الأسبوع الثانى للمسابقة.

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