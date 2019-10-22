أحمد شوبير: إقامة مباراة الزمالك وإنبى بعد بطولة كأس الأمم تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن أتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى سيعلن غدأ الثلاثاء رسميًا عن تأجيل مباراة بين الاهلى والجونة والزمالك وإنبى، فى الاسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز.
وقال أحمد شوبير فى تصريحات التلفزيونية لقناة "on sport" تأجيل مباراة الاهلى والجونة قرار أمنى بسبب حالة الشحن الجماهيرى فى الساعات الماضى و أن الموعد الجديد للمباراة سيتم الاعلان عنه غدا الثلاثاء وستقام عقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما القادمة والمقرر لها فى مصر الشهر الجارى.
وأوضح شوبير أن الاهلى لن يخوض أى مباراة فى الفترة الجارية وحتى أنتهاء البطولة الافريقية و بنسبة كبيرة أيضا سيتم تأجيل مباراة الزمالك وإنبى والمقرر لها 27 أكتوبر الجارى، فى الاسبوع السادس لما بعد بطولة افريقيا.
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