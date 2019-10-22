اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 21 / 10 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين الموافق 21 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها استعدادات الفريق لمواجهة جينيراسيون فوت بجانب اجتماع المجلس لتوزيع التكليفات والمهام على أعضاء المجلس.

شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالى

يواصل محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، الغياب عن الفريق الأبيض فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

مران الزمالك.. ساسى وزيزو خارج التدريب الجماعى.. وتأهيل شيكابالا

حصل الثنائي أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسى لاعبا الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب بمقر القلعة البيضاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا وخضع الثنائي زيزو وساسى لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم فى مقر الزمالك، وذلك بعد المشاركة في مواجهة المقاولون العرب، حيث حرص الجهاز الفني للفريق على إراحتهم لعدم تعرضهم للإجهاد.