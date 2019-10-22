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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 21 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين الموافق 21 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها استعدادات الفريق لمواجهة جينيراسيون فوت بجانب اجتماع المجلس لتوزيع التكليفات والمهام على أعضاء المجلس.
شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالى
يواصل محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، الغياب عن الفريق الأبيض فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.
مران الزمالك.. ساسى وزيزو خارج التدريب الجماعى.. وتأهيل شيكابالا
حصل الثنائي أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسى لاعبا الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب بمقر القلعة البيضاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا وخضع الثنائي زيزو وساسى لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم فى مقر الزمالك، وذلك بعد المشاركة في مواجهة المقاولون العرب، حيث حرص الجهاز الفني للفريق على إراحتهم لعدم تعرضهم للإجهاد.
الزمالك يعدل عقود 4 لاعبين فى فترة توقف الدورى
استقر مسؤولو نادى الزمالك على عقد جلسة مع محمود علاء مدافع الفريق، وعبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق، ومحمد عبد الغنى لحسم ملف تعديل عقودهم بعد انتهاء مباراة جينيراسيون فوت السنغالى المقرر لها الخميس المقبل فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.
الزمالك يوزع المهام على أعضاء المجلس فى أول اجتماع كامل العدد
وزع مجلس إدارة نادى الزمالك، مهام ومسئوليات الملفات المختلفة في أول اجتماع رسمي للمجلس وهو كامل العدد بعد عودة هانى زاده عضو مجلس إدارة النادي إلى القاهرة ومنح مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ملف السفريات المختلفة إلى هانى زادة عضو المجلس وملف كرة القدم بالتنسيق بين أمير مرتضى المشرف على الكرة وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي مع تكليف حمادة أنور بالإشراف على ملف جميع الأجهزة الإدارية بالقلعة البيضاء.
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