شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: أحترم آراء السوشيال ميديا ولا بد من الحفاظ على كوكا والننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه يرحب بالآراء التى تتواجد خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ولا بد من الرد على هذه الأمور فى التصريحات والمؤتمرات الصحفية خلال المرحلة المقبلة.

وطالب حسام البدرى، خلال تصريحات عبر برنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه يرغب فى الحفاظ على الثنائى أحمد حسن كوكا ومحمد الننى فى المنتخب المصرى خلال الفترة المقبلة، وبناء عناصر جديدة لظهور المنافسة القوية بين العناصر والاستفادة الوحيدة من هذا الأمر منتخب مصر.

وأشار حسام البدرى إلى أنه يقوم بمتابعة محمود كهربا خلال مباريات فريقه أفيش البرتغالى القادمة، ولا يهتم بانتقاله للأهلى فى فترة الانتقالات القادمة، وأن الجهاز الفنى للمنتخب يتابع جميع اللاعبين.

وأضاف حسام البدرى أن هدفه مع المنتخب الوطنى هو الوصول لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والوصول إلى بطولة كأس العالم والظهور بشكل وأداء قوى لإمتاع الجمهور المصرى.