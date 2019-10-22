​الأهلى يفوض وزير الشباب والرياضة لحل أزمة مباراة القمة مع اتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل إدارة نادى الأهلى كواليس الاجتماع الذى عقد مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى منزل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء. وأكد المصدر أن ناديه أبلغ أشرف صبحى بتمسكه بما جاء فى البيان الأخير بعدم خوض مباراة الجونة المقرر إقامتها الأربعاء، كما أكد الأهلى للوزير احترامهم لقرارات الأمن سواء فى ملف تأجيل القمة أو فى تحديد موعد جديد لها، على أن تتم مخاطبة النادى رسميا بأى قرار، كما فوضت إدارة القلعة الحمراء وزير الشباب والرياضة للتفاوض مع اتحاد الكرة لتفعيل طلباتهم فيما يخص مباراة الجونة ومواجهة القمة.

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