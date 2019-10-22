شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد: المصرى خطفنا بهدفين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عبد الناصر محمد، المدير الفنى لفريق إف سى مصر، رضاءه عن مستوى لاعبيه فى مباراة المصرى التى أقيمت مساء أمس، وانتهت بفوز المصرى بهدفين نظيفين فى الأسبوع الخامس للدوري.



وقال عبد الناصر محمد إن اللاعبين قدموا مستوى جيدا طوال شوطى المباراة، ولكن افتقدوا التوفيق فى إنهاء الفرص التى لاحت لهم، مؤكدا أن فريق المصرى وصل لمرمى إف سى مصر بكرتين فقط، أحرز منهما الهدفين فى الشوط الأول.

واختتم المدير الفنى لفريق إف سى مصر تصريحاته مؤكدا أن الهزيمة جاءت بسبب أخطاء فردية فى الدفاع، وإضاعة الفرص السهلة أمام المرمى وهو ما يحاول تحفيظه للاعبين فى كل مباراة.

يذكر أن فريق إف سى مصر يحتل المركز الـ14 برصيد 3 نقاط فى جدول ترتيب الدوري.