اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الإثنين 21 / 10 / 2019  أبرزها الزمالك يوزع المهام على أعضاء المجلس فى أول اجتماع كامل العدد

الأهلي: استمرار اجتماع الخطيب مع الوزير ولم نتوصل لأي حل لأزمة تأجيل القمة

كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن أن الاجتماع بين محمود الخطيب، رئيس النادي، بمنزله مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ما زال مستمرًا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة، حتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن.

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حسام عاشور يغيب عن مران الأهلي بسبب الإصابة

غاب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي عن مران فريقه المقام حاليًا علي ملعب التتش لاستمرار معاناته من الإصابة.

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عقوبة جديدة.. خصم لاعبين من المنتخبات المتأخرة عن قيد لاعبيها بأمم أفريقيا 2019

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا إلى اتحاد الكرة يخطره فيه بأنه حالة التأخر لمدة 7 أيام عن الموعد المحدد لقيد اللاعبين المشاركين فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة سيتم خصم لاعبين من القائمة.

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بيراميدز يعتلى قمة الدورى بثلاثية فى مباراة مجنونة أمام الإنتاج.. فيديو

حقق فريق بيراميدز الفوز على الإنتاج الحربى بنتيجة 3 / 2 فى مباراة مجنونة كرويًا جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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فيديو وصور.. الأهلى يواصل التدريبات رغم قرار عدم خوض مباراة الجونة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران اليوم الإثنين على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المساعد، واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين.

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فايلر يجتمع مع عبد الحفيظ فى مران الأهلى بسبب أزمة الجونة

غادر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الجماعي قبل نهايته بدقائق وذلك من أجل الاجتماع بسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

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الزمالك يوزع المهام على أعضاء المجلس فى أول اجتماع كامل العدد

وزع مجلس إدارة نادى الزمالك، مهام ومسئوليات الملفات المختلفة في أول اجتماع رسمي للمجلس وهو كامل العدد بعد عودة هانى زاده عضو مجلس إدارة النادي إلى القاهرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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