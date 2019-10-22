تأجيل الدوري.. حل "قيد التنفيذ" يرضي جميع الأطراف (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

اقتربت أزمة الدوري التي اشتعلت الأسبوع الماضي عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة من الانتهاء بعد الحل الذي طرحه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب اجتماعه مع مجلس الأهلي.

وقال مصدر مسئول لـ "الخليج 365" إن وزير الشباب والرياضة طرح حلاً للأزمة بإيقاف بطولة الدوري حتى انتهاء بطولة أفريقيا تحت 23 التي تسضيفها مصر في الفترة ما بين 8 نوفمبر وحتى الـ 21 من نفس الشهر مع تقديم شوقي غريب لمعسكر المنتخب الأوليمبي حتى يتسنى تأجيل مباراة الأهلي والجونة.

وكان مصدر أخر قد قال لـ "الخليج 365" إن الوزير طرح حلاً عبقرياً يرضي جميع الأطراف للخروج من الأزمة الراهنة فلماذا هذا الحل هو الأمثل ؟

1- الأهلي

أعلن الأهلي بشكل رسمي رفض خوض أى مباراة في الدوري قبل أن يلعب مباراة القمة وتمسك بموقفه خلال الجلسة التي جمعت محمود الخطيب رئيس الأهلي بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر .

تأجيل مباراة الأهلي والجونة واستئناف بطولة الدوري بمواجهة القمة لن يخل ببيان الأهلي وحقق مطالبه حرفياً ويعد أفضل من الحل الأول وهو تحديد يوم 28 أكتوبر الجاري موعداً لمباراة القمة وهو الموعد، الذي لم يعترض عليه مجلس إدارة الزمالك .

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2- الزمالك

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن أنه سيواجه الأهلي وهو يتفوق عليه في الترتيب وهو ماسيحدث حيث إن الأبيض في المركز الثاني برصيد 10 نقاط فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

على الصعيد الفني فأن تأجيل القمة المعد البدني الجديد للزمالك للعمل خاصة في ظل هبوط اللياقة البدنية للفريق الأبيض وعدم جاهزية البعض وأهمهم محمد الغني والعائدان من الإصابة مصطفي فتحي ومحمد حسن وشيكابالا .

الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" أشار في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة المقاولون أن عمل مدرب الأحمال الجديد لم يظهر بعد لعلاج القصور في النواحي البدنية التي جاست بسبب عدم تمكنه من القيام بفترة إعداد لتلاحم الموسمين.

3- اتحاد الكرة

تدخل وزير الشباب والرياضة وحل الأزمة بقرار وزاري يرفع العبء عن كاهل أعضاء اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة خاصة وأن القرار سيصاغ في صورة مصلحة المنتخبات القومية ومهمة المنتخب الأوليمبي في التأهل للأولمبياد.

4- الجونة

نادي الجونة كان قد أعترض على خوض مباراة الأهلي دون أن يلعب الأخير مباراة القمة مبرراً أن الفريق الأحمر سيحصل على راحة وسيلعب بأريحية عكس ما كانت منتظر من خوضه لمباراة قوية والسفر إلى الغردقة وهو ما يحرم الفريق من هذه الميزة.

تأجيل المباراة تستجيب لطلب الجونة باحترام تكافؤ الفرص بعد تأجيلها لأجل غير مسمى .