"شوقي غريب يفض الاشتباك".. الخليج 365 يكشف حل وزير الشباب والرياضة لأزمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال مصدر مسئول لـ "الخليج 365" إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طرح حلاً لأزمة مباراة القمة والأهلي والجونة بإيقاف بطولة الدوري حتى انتهاء بطولة أفريقيا تحت 23 التي تسضيفها مصر في الفترة ما بين 8 نوفمبر وحتى الـ 21 من نفس الشهر.

وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته إن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي سيبكر من معسكر المنتخب الأوليمبي حتى يتسنى تأجيل مباراة الأهلي والجونة التي كان من المقرر أن تقام الأربعاء القادم.

وكان مصدر أخر قد قال لـ "الخليج 365" إن الوزير طرح حلاً عبقرياً يرضي جميع الأطراف للخروج من الأزمة الراهنة .

وتمسك النادي الأهلي بموقفه الرافض لخوض مباراة الجونة وذلك عقب انتهاء الجلسة التي جمعت محمود الخطيب رئيس الأهلي بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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وعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعه بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر للوصول إلى حل لأزمة القمة .

وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن الاجتماع الذي انتهى مساء اليوم الأثنين انتهى بتفويض وزير الشباب والرياضة فى التفاوض مع الجهات المعنية في إطار موقفه الرافض لخوض مباراة الجونة.

وعرض الوزير حل لخوض مباراة الجونة، وهو تحديد يوم 28 أكتوبر الجاري موعداً لمباراة القمة وهو الموعد، الذي لا يعترض عليه مجلس إدارة الزمالك شرط أن يخوض الأهلي مباراة الجونة مع تأجيلها 24 ساعة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بخوض كلا الفريقين 4 مباريات بالمسابقة.

ولكن هذا الحل يواجه عدم التنفيذ في حالة خسارة الزمالك من جينيراسيون فوت في المباراة التي تقام فى الـ 24 من الشهر الجاري في أخر مباريات إياب دور الـ 32 حيث إن الأبيض سيواجه ايساى البنينى في دور الترضية ببطولة الكونفيدرالية في الـ 27 من أكتوبر.

الحل لم يحصل على قبول الأهلي الذي أصدر بياناً الساعة الثامنة مساءًا يؤكد على عدم الوصول إلي صيغة تفاهم ثم ينتهى الاجتماع بتفويض الوزير للتحرك في ضوء قرار مجلس الأحمر.