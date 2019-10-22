الأزمة مستمرة .. الأهلي يرفض مواجهة الجونة .. ويفوض الوزير للحل وفقا لقراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

تمسك النادي الأهلي بموقفه الرافض لخوض مباراة الجونة يوم الأربعاء القادم وذلك عقب انتهاء الجلسة التي جمعت محمود الخطيب رئيس الأهلي بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعه بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر للوصول إلى حل لأزمة القمة .

وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن الاجتماع الذي انتهى مساء اليوم الأثنين انتهى بتفويض وزير الشباب والرياضة فى التفاوض مع الجهات المعنية في إطار موقفه الرافض لخوض مباراة الجونة.

الاجتماع الذي بدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً في غياب أعضاء اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة انضم إليه الوزير الساعة الرابعة مساءًا للإطمئنان على صحة رئيس الأهلي الذي أجرى عملية حقن في الظهر قبل أيام مع تعليمات مشددة بالراحة وهو ما نقل الاجتماع إلي منزله في مدينة الرحاب بالإضافة لمناقشة الأزمة.

وعرض الوزير حل لخوض مباراة الجونة، وهو تحديد يوم 28 أكتوبر الجاري موعداً لمباراة القمة وهو الموعد، الذي لا يعترض عليه مجلس إدارة الزمالك شرط أن يخوض الأهلي مباراة الجونة مع تأجيلها 24 ساعة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بخوض كلا الفريقين 4 مباريات بالمسابقة.

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ولكن هذا الحل يواجه عدم التنفيذ في حالة خسارة الزمالك من جينيراسيون فوت في المباراة التي تقام فى الـ 24 من الشهر الجاري في أخر مباريات إياب دور الـ 32 حيث إن الأبيض سيواجه ايساى البنينى في دور الترضية ببطولة الكونفيدرالية في الـ 27 من أكتوبر.

الحل لم يحصل على قبول الأهلي الذي أصدر بياناً الساعة الثامنة مساءًا يؤكد على عدم الوصول إلي صيغة تفاهم وأن الاجتماع ممتد قبل أن ينتهي في الساعة العاشرة والنصف,

من جهته يسعي الوزير إلى الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف للخروج من الأزمة وهو ما وصفه مصدر مطلع بـ "حل عبقري يرضي جميع الأطراف" .

وتصاعدت أزمة الدوري المصري عقب بيان الأهلي وتمسكه بعدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر أن تقام السبت الماضي في إطار الأسبوع الرابع من بطولة الدوري لأسباب أمنية.

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كانت قد قررت تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الأسبوع الخامس إلى الرابع والتي أقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز النادي الأبيض 2-1 وتجاهُل بيان الأهلي بعد أن أعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة مع التلويح بتطبيق اللائحة على الأهلي.