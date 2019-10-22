ملف الإثنين.. صلاح في قائمة بالون دور.. و. كواليس اجتماع وزير الشباب والرياضة بالخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

صلاح ينافس العملاقة.. ميسي ورونالدو بين 30 مرشحًا لجائزة بالون دور

حافظ المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تواجده بقوائم المرشحين للجوائز الفردية العالمية في العامين الأخيرين، وتواجد بين ثلاثين اسمًا أعلنت عنهم مجلة "فرانس فوتبول" ليتنافسوا على الكرة الذهبية التي تقدمها المجلة سنويًا لأفضل لاعب في العالم.

البدري يوضح.. كيف سيختار قائد منتخب مصر؟

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن لم يتهخذ قرار نهائي بشأن عامل اختيار قائد الفريق، مشيرًا إلى أن وجهة نظره في إراحة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن المباراة الودية أمام بتسوانا كانت سليمة.

المصري يتجاوز كبوته بثنائية في نادي مصر

فاز المصري البورسعيدي على ضيفه نادي إف سي مصر بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الجيش بالسويس مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

"تأجيل الجونة 24 ساعة وإعلان موعد القمة" .. كواليس اجتماع وزير الشباب والرياضة بالخطيب

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يواصل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعه بمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي للوصول إلى حل لأزمة القمة .

باللوائح .. تعثر المفاوضات بين الأهلي واتحاد الكرة يصعد "أزمة القمة" للمحكمة الرياضية الدولية

تقف أزمة مباراة القمة التي نشبت بين الأهلي واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في مفترق طرق بين الحل والتصعيد .

بيراميدز يصل لصدارة الدوري بفوز مثير على الإنتاج

حقق نادي بيراميدز فوزًا صعبًا على حساب الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لاثنين، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

استمرار غياب شيكابالا عن الزمالك أمام جينيراسيون

أكد مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك، استمرار غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق عن مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

مرتضى منصور: ملف موعد القمة في يد الجهات الأمنية.. ونفذت اتفاقي معهم

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الجهات الأمنية فقط هي صاحبة الحق في تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الـ4 لمسابقة الدوري.