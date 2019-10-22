صوت لصلاح.. فرانس فوتبول تفتح التصويت على جائزة بالون دور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

فتحت مجلة فرانس فوتبول، باب التصويت أمام الجماهير لاختيار اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في العالم "بالون دور" لعام 2019.

المجلة الفرنسية أعلنت عن 30 مرشحًا للفوز بالجائزة للعام الجاري، حيث جاء المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بينهم.

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ويتنافس محمد صلاح مع ستة لاعبين من صفوف ليفربول أبرزهم ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى خمسة لاعبين من صفوف مانشستر سيتي.

قائمة المرشحين للجائزة تضم أيضًا الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي أنطوان جريزمان، بينما يغيب عنها البرازيلي نيمار دا سيلفا. (طالع القائمة كاملة من هنا)

وبإمكان الجماهير المصرية التصويت لمحمد صلاح للفوز بالجائزة التي سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم 2 ديسمبر المقبل عن طريق الرابط التالي: من هنا