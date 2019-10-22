صلاح ينافس العمالقة.. ميسي ورونالدو بين 30 مرشحًا لجائزة بالون دور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

حافظ المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تواجده بقوائم المرشحين للجوائز الفردية العالمية في العامين الأخيرين، وتواجد بين ثلاثين اسمًا أعلنت عنهم مجلة "فرانس فوتبول" ليتنافسوا على الكرة الذهبية التي تقدمها المجلة سنويًا لأفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة النجم المصري لذي ساهم في تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا في العام الحالي، كما ضمت ستة من زملائه في ليفربول، أبرزهم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك والجناح السنغالي ساديو ماني.

كما برز نجوم فريق أياكس أمستردام الهولندي بالقائمة، بعدما تألق الفريق وبرز كحصان أسود في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، حيث أقصى فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وتأهل للدور نصف النهائي، وتواجد أربعة لاعبين من الفريق بالقائمة، بينهم الثنائي ماتياس دي ليخت وفرانكي دي يونج اللذين رحلا إلى يوفنتوس وبرشلونة على الترتيب.

وبرز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني والمُتوج بجائزة "ذا بيست" التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بعام 2019 بين المرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وهما صاحبا الرقم القياسي للتتويج بالجائزة، بخمس مرات لكل منهما.

وفيما يلي القائمة النهائية للمرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية

المصري محمد صلاح

البلجيكي إيدين هازارد

البرازيلي ماركينوس

الإنجليزي رحيم سيترلينج

البرتغالي جواو فيليكس

الأرجنتيني ليونيل ميسي

الجزائري رياض محرز

البلجيكي كيفين دي بروين

السنغالي خاليدو كوليبالي

الفرنسي أنطوان جريزمان

الهولندي فيرجل فان دايك

البرتغالي بيرناردو سيلفا

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الكوري الجنوبي هيونج مين سون

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

البرازيلي روبيرتو فيرمينو

البرتغالي كريستيانو رونالدو

البرازيلي أليسون

الهولندي ماتياس دي ليخت

الفرنسي كريم بنزيما

الهولندي جورجي فينالدوم

الفرنسي كيليان مبابي

الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد

الهولندي دوني فان دي بيك

الجابوني بيير إيميريك أوباميانج

الألماني مارك أندريه تير شتيجن

السنغالي ساديو ماني

الأرجنتيني سيرخيو أجويرو

الهولندي فرانكي دي يونج

الفرنسي هوجو لوريس

الصربي دوشان تاديتش