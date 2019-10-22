اخبار الرياضه

صلاح ينافس العمالقة.. ميسي ورونالدو بين 30 مرشحًا لجائزة بالون دور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

حافظ المصري محمد صلاح نجم فريق الإنجليزي على تواجده بقوائم المرشحين للجوائز الفردية العالمية في العامين الأخيرين، وتواجد بين ثلاثين اسمًا أعلنت عنهم مجلة "فرانس فوتبول" ليتنافسوا على الكرة الذهبية التي تقدمها المجلة سنويًا لأفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة النجم المصري لذي ساهم في تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا في العام الحالي، كما ضمت ستة من زملائه في ليفربول، أبرزهم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك والجناح السنغالي ساديو ماني.

كما برز نجوم فريق أياكس أمستردام الهولندي بالقائمة، بعدما تألق الفريق وبرز كحصان أسود في النسخة الأخيرة من ، حيث أقصى فريقي الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وتأهل للدور نصف النهائي، وتواجد أربعة لاعبين من الفريق بالقائمة، بينهم الثنائي ماتياس دي ليخت وفرانكي دي يونج اللذين رحلا إلى يوفنتوس وبرشلونة على الترتيب.

وبرز الأرجنتيني ليونيل نجم فريق الإسباني والمُتوج بجائزة "ذا بيست" التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بعام 2019 بين المرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية، إلى جانب البرتغالي نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وهما صاحبا الرقم القياسي للتتويج بالجائزة، بخمس مرات لكل منهما.

وفيما يلي القائمة النهائية للمرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية

المصري محمد صلاح

البلجيكي إيدين هازارد

البرازيلي ماركينوس

الإنجليزي رحيم سيترلينج

البرتغالي جواو فيليكس

الأرجنتيني ليونيل ميسي

الجزائري رياض محرز

البلجيكي كيفين دي بروين

السنغالي خاليدو كوليبالي

الفرنسي أنطوان جريزمان

الهولندي فيرجل فان دايك

البرتغالي بيرناردو سيلفا

Advertisements

الكوري الجنوبي هيونج مين سون

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

البرازيلي روبيرتو فيرمينو

البرتغالي كريستيانو رونالدو

البرازيلي أليسون

الهولندي ماتياس دي ليخت

الفرنسي كريم بنزيما

الهولندي جورجي فينالدوم

الفرنسي كيليان مبابي

الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد

الهولندي دوني فان دي بيك

الجابوني بيير إيميريك أوباميانج

الألماني مارك أندريه تير شتيجن

السنغالي ساديو ماني

الأرجنتيني سيرخيو أجويرو

الهولندي فرانكي دي يونج

الفرنسي هوجو لوريس

الصربي دوشان تاديتش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح ينافس العمالقة.. ميسي ورونالدو بين 30 مرشحًا لجائزة بالون دور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا