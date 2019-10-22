بالأسماء.. تهديدات بالاستقالة في اتحاد الكرة بسبب لقاء الأهلي والجونة

هدد محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة، وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، بتقديم استقالتهم حال تأجيل مباريات الدوري كما تردد لما بعد بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الثلاثي يرفض المساس بجدول الدوري طالما لا توجد أزمة في اقامة أي مباراة من الناحية الأمنية، متمسكين بالالتزام بجدول المسابقة. تأجيل مباريات الدوري كما تردد لما بعد بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الثلاثي يرفض المساس بجدول الدوري طالما لا توجد أزمة في اقامة أي مباراة من الناحية الأمنية، متمسكين بالالتزام بجدول المسابقة.

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